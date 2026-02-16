بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

نقابة الخدمات العامة تعقد اجتماع الهيئة العامة

4 ساعات ago
نقابة الخدمات العامة تعقد اجتماع الهيئة العامة

وطنا اليوم – عقدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماع الهيئة العامة العادي، برئاسة رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، ومندوب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عضو المكتب التنفيذي خالد الزيود، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة.

وحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الأحد، صادقت الهيئة العامة، خلال الاجتماع، الذي حقق النصاب القانوني وشهد حضورا حاشدا يمثل القطاعات التابعة للنقابة، على الاتفاقيات الجماعية التي أبرمتها النقابة خلال عام 2025 وحتى تاريخه، إلى جانب إبراء ذمة الهيئة الإدارية للسنة المالية 2025، وإقرار النظام المالي والإداري للنقابة.

كما صادقت الهيئة العامة على كافة قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بالأمور المالية والإدارية لعام 2025 ولغاية تاريخه، بما فيها إقرار الميزانية العمومية، وتفويض الهيئة الإدارية بتعيين مكتب تدقيق حسابات لعام 2026.

وتطرق الاجتماع، إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاعات التي تنضوي تحت مظلة النقابة، كالعاملين في المنصات الرقمية، والأمن والحماية، وصالونات التجميل، وقطاع العاملات في المنازل، والقطاع السياحي.

وأشاد الزيود، بجهود النقابة في الالتزام بأحكام النظام الداخلي للنقابات العمالية وعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وفق الأصول، مثمنا دورها في حماية حقوق العاملين الذين تمثلهم، وتحسين ظروف العمل وشروطه، في العديد من القطاعات العمالية التابعة لها.

بدوره، أكد أبو مرجوب، أن النقابة تواصل تعزيز قدراتها وتكثيف جهودها بهدف متابعة القضايا العمالية والتحديات التي تواجه العاملين في شتى القطاعات التي تمثلها، مشيدا بتعاون اصحاب العمل من خلال الاستجابة لمطالب العمال؛ الأمر الذي يعكس الشراكة الاجتماعية بين أطراف الانتاج.

وأوضح أبو مرجوب، أن النقابة وقعت 7 اتفاقيات جماعية خلال العام الماضي، 3 منها قطاعية، معربا عن تقديره لشركة الاتصالات الأردنية/ أورنج، وجمعية الفنادق الاردنية، وبقية الشركات التي وقعت معها النقابة عقود جماعية تضمنت مكتسبات عمالية، وعززت الحماية للعاملين.

وثمّنت الهيئة العامة، جهود رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، والتي أسهمت في تحقيق مكتسبات جديدة للعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، كما قدمت التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة قرب حول شهر رمضان المبارك.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

وفاة منتجة المسلسل الإسرائيلي الجدلي “طهران” في ظروف غامضة

16:16

العيسوي يلتقي وفداً من نادي الطيبة ووفداً من جمعية ديوان أبو الحاج

16:09

الملك من لندن: إجراءات إسرائيل اللاشرعية في الضفة تنذر بتفاقم الصراع

16:06

الطوباسي يرد على شائعات الفصل: عضويتي في حزب العمال قائمة رسمياً

15:35

رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير

15:32

ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا

15:19

صونًا لهيبة المجلس .. الزعبي يطالب بإحالة هديب إلى لجنة السلوك

14:47

وزير الطاقة: قانون الغاز يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة

14:37

مذكرة نيابية من كتلة “العمل الإسلامي” تطالب بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

14:35

بكلمات من نبض الروح.. دعاء وعل تُهدي جمهورها أغنية “رمضان” احتفاءً بالشهر الفضيل

14:34

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن يفوز بجائزة قيادية إقليمية في دبي

14:32

هلالات رئيسا لمجلس ادارة جمعية الفنادق الاردنية والدباس نائبا

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026