كتلة دافئة ترفع درجات الحرارة في الأردن 12 درجة عن معدلاتها

وطنا اليوم:تشير نواتج التقنيات الحديثة في طقس العرب إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الدافئة سيزداد على المملكة يوم الاثنين بمشيئة الله، مما يؤدي إلى حدوث المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أدفأ من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام بحوالي 10 إلى 12 درجة مئوية، ويكون الطقس دافئاً وجافًا بوجه عام، ومغبرًا بحدة متفاوتة.

ومن المتوقع أن تصل وربما تتجاوز درجات الحرارة العظمى منتصف العشرينيات مئوية في العديد من المدن والأحياء والقرى، بما فيها الأحياء الشرقية والجنوبية للعاصمة عمّان، ويُعتقد أن مثل هذه المستويات لم تُسجّل في شهر فبراير بالمملكة منذ سنوات عدة، إذ تشير السجلات المناخية أن آخر مرة تجاوزت فيها درجات الحرارة منتصف العشرينيات مئوية في شرقي العاصمة عمّان كانت في عام 2010، فيما اقتربت من منتصف العشرينيات في عدة سنوات لاحقة، كان آخرها عام 2021.

وفي مناطق الأغوار والبحر الميت، تكون درجات الحرارة حول 30 مئوية، وربما تتجاوز ذلك محليًا خلال فترتي الظهيرة والعصر، ويكون الطقس حارًا نسبيًا بمشيئة الله.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة ومثيرة للغبار في بعض المناطق.

ومع يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية مقارنة بما هو عليه الحال يوم الإثنين، وتكون الأجواء مائلة للبرودة و غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا بسحب على ارتفاعات مختلفة، كما توجد احتمالية لهطول زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في مناطق عشوائية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.

التوصيات:

عدم تخفيف الملابس والانتباه من الفوارق الحرارية

الانتباه من استمرار الأجواء المغبرة وتأثير ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون

عدم التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس في مناطق الأغوار والبحر الميت