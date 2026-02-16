الأوقاف تحدد وقت إقامة صلاتي الفجر والعشاء في رمضان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبة إن مواعيد إقامة صلاة الفجر خلال شهر رمضان المبارك ستكون بعد 20 دقيقة من الأذان، فيما ستقام صلاة العشاء بعد 10 دقائق من انتهاء أذان العشاء.

وأضاف الطوالبة في تصريحات اذاعية اليوم الاثنين، أن اقرار يأتي في إطار التيسير على المصلين ومراعاة الظروف المختلفة.

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة قد اداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بعشرين ركعة في جميع مساجد المملكة مع مراعاة التخفيف على المصلين في القراءة خلال صلاة التراويح.

واكد الخلايلة على الائمة العمل على تكثيف دروس الوعظ والإرشاد بعد اداء كل من صلاة الفجر والظهر والعصر.