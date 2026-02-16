الاستهلاكية العسكرية : دوام موسّع وكميات كبيرة من السلع وإطلاق حزمة بطاقات خصم جديدة

وطنا اليوم:أكّد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد جاهزية المؤسسة الكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير مخزون كبير من المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتطبيق خطة تزويد متواصلة للأسواق بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لضمان عدم حدوث أي نقص رغم الإقبال المتوقع.

وقال الحديد إن المؤسسة وضعت استعداداتها على مستوى عالٍ، يشمل البنية التحتية والتجهيزات الفنية للأسواق، إلى جانب تعزيز سلسلة التوريد بحيث يتم رفد الفروع بالمواد أولاً بأول لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة.

دوام متواصل للأسواق الكبرى

وبيّن أن الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى مثل عمّان والزرقاء وإربد ستعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل دون انقطاع، فيما ستغلق الأسواق الصغيرة الواقعة في مناطق ذات حركة أقل قبل موعد الإفطار بنحو نصف ساعة، على أن تعاود العمل بعد ذلك لاستقبال المتسوقين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤولية المؤسسة في الوقوف إلى جانب المواطن والتخفيف من آثار الضغط الشرائي الذي يرافق الشهر الفضيل.

بطاقات خصم لفئات واسعة

وفي سياق تطوير خدماتها، أوضح الحديد أن المؤسسة وسّعت منظومة البطاقات التي تمنح خصومات لحامليها، حيث تستمر بطاقة “رفاق السلاح” – التي أطلقت برعاية ملكية – في تقديم خصم بنسبة 10% للعاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأضاف أنه تم إطلاق بطاقة “حياك” بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تمنح حامليها خصما بنسبة 5%، إلى جانب التوجّه لإصدار بطاقة خاصة بقطاع التعليم تحت مسمى “بناة الأجيال”، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ونادي المعلمين، وتوفر خصما بنسبة 7% للمعلمين في القطاعين العام والخاص.

“كوبون الخير” بديلاً عن الطرود

وكشف الحديد عن استحداث “كوبون الخير” الإلكتروني المرتبط بشهر رمضان، ليكون بديلاً عن الطرود الغذائية التقليدية، بهدف تقليل الجهد اللوجستي وحفظ كرامة المستفيدين.

ويوزَّع الكوبون من قبل المتبرعين على المستحقين، ليتمكن حامله من التسوق بحرية داخل أسواق المؤسسة واختيار احتياجاته الفعلية كما لو كان يستخدم بطاقة بنكية.

التزام بدور اجتماعي

وشدّد الحديد على أن المؤسسة تعمل انطلاقاً من دورها الاجتماعي في خدمة المواطنين، من خلال توفير السلع بكميات كافية وتنظيم عملية البيع وتقديم الخصومات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل.