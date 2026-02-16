تقرير: ترامب يوافق على ضرب “إسرائيل” لإيران

وطنا اليوم:ذكرت سي.بي.إس نيوز أمس الأحد نقلا عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان دوليا بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب خلال اجتماع في فلوريدا في ديسمبر كانون الأول بأنه سيدعم توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إذا فشلت واشنطن وطهران في التوصل لاتفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه غادر عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهران متوجهاً إلى جنيف مساء الأحد على رأس وفد دبلوماسي متخصص، وذلك لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية، بالإضافة إلى بعض المشاورات الدبلوماسية.

وتُعقد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء، بوساطة وجهود سلطنة عُمان