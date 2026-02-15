بنك القاهرة عمان
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى لندن

ساعتين ago
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى لندن

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة إلى لندن، يرافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
ويلتقي جلالته، خلال الزيارة، رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، لبحث المستجدات في الإقليم، وسبل تعزيز الشراكة بين الأردن وبريطانيا.
كما يترأس جلالة الملك جولة جديدة من مبادرة “اجتماعات العقبة”، التي أطلقها جلالته عام 2015.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


