4.5 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين خلال عام 2025

وطنا اليوم:أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.5% خلال عام 2025، ليبلغ 4,472.8 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 14.2% لتبلغ 1,768.5 مليون دولار.

وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.8%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (18.9%)، ثم السعودية (18.6%)، يتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (31.1%) من إجمالي الحوالات الواردة.

أما الحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 40.6%، تليها بنغلادش (10.7%)، ثم الإمارات (5.7%)، يتبعها الفلبين (5.3%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (37.7%) من إجمالي الحوالات الصادرة