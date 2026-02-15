بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

4.5 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين خلال عام 2025

ساعتين ago
4.5 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين خلال عام 2025

وطنا اليوم:أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.5% خلال عام 2025، ليبلغ 4,472.8 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 14.2% لتبلغ 1,768.5 مليون دولار.
وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.8%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (18.9%)، ثم السعودية (18.6%)، يتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (31.1%) من إجمالي الحوالات الواردة.
أما الحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 40.6%، تليها بنغلادش (10.7%)، ثم الإمارات (5.7%)، يتبعها الفلبين (5.3%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (37.7%) من إجمالي الحوالات الصادرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

مستشفى الجامعة الأردنية يُطلق فرقًا تمريضيّة متخصّصة لتعزيز التميّز المؤسّسي والارتقاء بالخدمات التمريضيّة المُقدّمة

16:30

نتنياهو يفجر زلزال الضفة فهل ترد المقاطعة بـزلزال مماثل؟

16:28

الملتقى الوطني للإدارة المحلية

16:27

إصابة رجل أمن أثناء القبض على المطلوب بقضايا مخدرات في عمّان

16:11

قطر تضع شروطا صارمة لحفل شاكيرا الأول

16:01

وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025

15:58

وزير الصحة يصدر تعميما بإلزامية ترخيص مزاولة المعالجة التنفسية

15:47

بعد الصناعة والتسجيل.. سلوت يشيد بـ دور غير متوقع لصلاح

15:27

تكريم أمني أردني لوافد مصري يقيم في الكرك

15:15

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مقترح تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

15:09

الملتقى الأردني الإيطالي للأعمال: الأردن يرسخ موقعه بالمنطقة كمقر للتجارة والاستثمار

14:38

حزب العمال يدعو لحضور لقاء حول واقع ومستقبل الضمان

وفيات
وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026