طقس العرب: مرتفع جوي قوي الأحد والاثنين بالأردن

ساعتين ago
وطنا اليوم:تشير نواتج المحاكاة الحاسوبية في طقس العرب إلى تأثر المملكة، بمشيئة الله، يومي الأحد والاثنين 15 و16 فبراير/شباط 2026 بمرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا وكتلة هوائية دافئة قادمة عبر شمال إفريقيا، وتؤدي هذه الكتلة الهوائية، بإذن الله، إلى حدوث ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة، يبلغ ذروته الاثنين، حيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف العشرينيات المئوية في العديد من المناطق، بما فيها العاصمة عمّان، ويُعتقد أن مثل هذه الحرارة لم تُسجّل في شهر شباط بالمملكة منذ عدة سنوات.
وفي التفاصيل، يطرأ يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لهذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس مغبرًا بنسب متفاوتة، بمشيئة الله، بالرغم من كونه يميل للدفء في ساعات الظهيرة والعصر، وتتجاوز درجات الحرارة العظمى حدود العشرينيات المئوية في العديد من المناطق، بل وتقترب من منتصفها في بعض المدن والأحياء، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي مناطق الأغوار والبحر الميت، يكون الطقس مائلًا للحرارة في ساعات الظهيرة والعصر، إذ تقترب العظمى من نهاية العشرينيات المئوية، ويكون الطقس مغبرًا أيضًا بنسب متفاوتة في تلك المناطق.
تشير نواتج التقنيات الحديثة في طقس العرب إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الدافئة سيزداد على المملكة يوم الاثنين، بمشيئة الله، إذ تندفع المزيد من التيارات الهوائية الدافئة والجافة صوب المملكة، مما يؤدي إلى حدوث المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أدفأ من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام بحوالي 10 إلى 12 درجة مئوية، وتكون الأجواء دافئة وجافة بوجه عام، ومغبرة بحدة متفاوتة.
ومن المتوقع أن تصل وربما تتجاوز درجات الحرارة العظمى منتصف العشرينيات المئوية في العديد من المدن والأحياء والقرى، بما فيها الأحياء الشرقية والجنوبية للعاصمة عمّان، ويُعتقد أن مثل هذه المستويات لم تُسجّل في شهر فبراير بالمملكة منذ سنوات عدة، إذ كانت آخر مرة تجاوزت فيها درجات الحرارة منتصف العشرينيات المئوية في شرقي العاصمة عمّان عام 2010، فيما اقتربت من منتصف العشرينيات في عدة سنوات لاحقة، كان آخرها عام 2021.
وفي مناطق الأغوار والبحر الميت، تكون درجات الحرارة حول 30 مئوية، وربما تتجاوز ذلك في بعض المناطق خلال فترتي الظهيرة والعصر، ويكون الطقس حارًا نسبيًا بمشيئة الله.
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة ومثيرة للغبار في بعض المناطق.
ومع يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا بسحب على ارتفاعات مختلفة، كما توجد احتمالية لهطول زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في مناطق عشوائية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.

التوصيات:

عدم تخفيف الملابس والانتباه من الفوارق الحرارية
الانتباه من استمرار الأجواء المغبرة وتأثير ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون
عدم التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس في مناطق الأغوار والبحر الميت


