وفاة و4 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

ساعتين ago
وفاة و4 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:توفي شاب واصيب 4، إثر حادث سير مؤسف وقع على الطريق الصحراوي اليوم الأحد، وفق شهود عيان.
وتفاوتت الاصابات بين المتوسطة والبالغة.
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقالت مديرية الأمن العام إن حادث تصادم بين مركبتين وقع فجر اليوم على الطريق الصحراوي، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع.
وأضافت، أنه نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين، جرى اسعافهم إلى مستشفى النديم ووصفت حالتهم بالمتوسطة قيد العلاج، وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث


