فايننشال تايمز تسلط الضوء على نُزل اليرموك وتبرز جمال الطبيعة للسياحة الأردنية

3 ساعات ago
فايننشال تايمز تسلط الضوء على نُزل اليرموك وتبرز جمال الطبيعة للسياحة الأردنية

وطنا اليوم:سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إحدى أبرز الصحف الاقتصادية والسفر العالمية، الضوء على نُزل اليرموك (Yarmouk Lodge) في محمية غابات اليرموك شمال المملكة، معتبرةً أنه يكشف جانباً جديداً ومختلفاً من المنتج السياحي الأردني، بعيداً عن الصورة النمطية المرتبطة بالسياحة التراثية التقليدية.

وفي تقرير موسع نُشر في ملحق السفر، أكدت الصحيفة أن النُزل يمثل نموذجاً متقدماً للسياحة البيئية المستدامة، بالشراكة بين شركة EcoHotels الأردنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ويعكس توجهاً استراتيجياً نحو تنويع التجربة السياحية في المملكة وتعزيز مفهوم السياحة المجتمعية.

وأشار التقرير إلى أن المشروع، الواقع في أم قيس شمال غرب الأردن، يضم 30 وحدة إقامة صُممت بأسلوب معماري منسجم مع الطبيعة المحيطة، من تصميم المعماري الأردني عمار خماش، بما يحافظ على الهوية البيئية والبصرية للمنطقة ويعزز اندماج البناء مع المشهد الطبيعي.

كما أبرزت الصحيفة التجارب السياحية المرتبطة بالمجتمع المحلي، من خلال التعاون مع مبادرات تدعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، إضافة إلى تجارب الطهي التقليدي، وتربية النحل، والمسارات البيئية مثل درب الأردن، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحيطة.

وأكد التقرير أن شمال الأردن، بطبيعته الخضراء وتنوعه البيئي وإطلالاته الخلابة، يمتلك مقومات تؤهله ليكون وجهة سياحية متكاملة بحد ذاتها، وليس مجرد محطة ضمن برنامج سياحي تقليدي. كما أشار إلى أهمية الربط بين التجربة الخضراء الجبلية والوديان في الشمال، والتجربة الصحراوية والمحميات الطبيعية في الجنوب، مثل فينان والبتراء ووادي رم، لتقديم منتج سياحي متنوع٨ ومتكامل يجمع بين الغابات والجبال والوديان والصحراء.

ويُذكر أن هيئة تنشيط السياحة تولي اهتماماً متزايداً بالترويج للسياحة الطبيعية والخضراء، في ظل تنامي الطلب العالمي على سياحة المغامرة والطبيعة والمسارات، لما لها من دور في دعم استدامة المحميات الطبيعية والتراثية، والحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز التنمية المحلية.

ويأتي هذا الاهتمام الإعلامي الدولي في وقت تشهد فيه السياحة الأردنية نمواً مستداماً كوجهة رئيسة للسياحة الخضراء والطبيعة والمغامرة، ما يعكس ثقة متزايدة بالمنتج السياحي الوطني وتنوعه، ويعزز مكانة الأردن كوجهة آمنة وغنية بالتجارب الطبيعية والتراثية والإنسانية.


