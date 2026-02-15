بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حملة رقابية تستهدف مشاغل ومعامل تعبئة وتغليف الأرز والحبوب

34 دقيقة ago
حملة رقابية تستهدف مشاغل ومعامل تعبئة وتغليف الأرز والحبوب

وطنا اليوم:بدأت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، بإجراء حملة رقابية موسعة تستهدف مشاغل ومعامل تعبئة وتغليف الأرز والحبوب، وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، استعدادًا لشهر رمضان.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن الحملة التي بدأت اليوم والتي خطط لها قسم المصانع والمعامل الغذائية في مديرية الغذاء بإشراف رئيس القسم المهندس محمود الصمادي ومجموعة من المفتشين؛ شملت في أول يوم 6 جولات على معامل متخصصة في تعبئة وتغليف الأرز في عمّان، والزرقاء، وسحاب، إضافة إلى جولات على عدد من نقاط البيع بالتجزئة في الزرقاء وماركا وسحاب، مؤكدة عدم تسجيل أي مخالفات صحية، حيث أظهرت نتائج الحملة التزامًا كاملًا بالاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأضافت المؤسسة أن الحملة شملت متابعة آلية تجهيز الطرود الرمضانية داخل تلك المعامل، والتأكد من سلامة المواد الغذائية من محتويات الطرود، وصلاحيتها للاستهلاك.
كما تؤكد المؤسسة أن حملاتها التفتيشية مستمرة على مدار العام، وتهيب بالمواطنين أن يكونوا شركاء فاعلين في الرقابة من خلال التبليغ الدقيق عبر الخط الساخن على الرقم 0795632000.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:55

تساؤل دولة عبدالرؤوف الروابده بين المباركة والاستنكار

09:51

الصناعة والتجارة تُطمئن: أسعار الدواجن والغذاء مستقرة ولا سقوف سعرية دون مبرر

09:45

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تغلق أبوابها وسط أزمة تمويل

09:38

كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله في قمة الأعمال العالميه لمجموعة تايمز ٢٠٢٦

09:36

يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

09:35

استقلالية الضمان؛ توحيد القيادة وتعزيز المساءلة

09:34

مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار في نهاية العام 2025

09:32

ملفات جيفري اوبستن…التوقيت وخرائط التحولات القادمة

09:27

إدارة السير تبدأ بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان

09:18

وزير خارجية مصر: إسرائيل تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

09:12

تركيا تستعرض قوتها العسكرية وتبعث برسائل في مناورات للناتو بألمانيا

09:08

9 شهداء بغارات لجيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)