بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تركيا تستعرض قوتها العسكرية وتبعث برسائل في مناورات للناتو بألمانيا

44 دقيقة ago
تركيا تستعرض قوتها العسكرية وتبعث برسائل في مناورات للناتو بألمانيا

وطنا اليوم:نشر الجيش التركي، أمس السبت، مقاطع مصورة تستعرض قدراته وإمكاناته في مناورات حلف شمال الأطلسي الجارية في ألمانيا، في حين قال وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر إن بلاده ستواصل بناء تركيا قوية ومستقلة في مجال التقنيات الإستراتيجية.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في منشور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات المسلحة التركية تواصل “استعراض قدراتها وإمكاناتها المتفوقة” من خلال مشاركتها بعناصرها البرية والبحرية والجوية في مناورات “ستيدفاست دارت 2026” بألمانيا.
وأضافت أن الطائرات المسيّرة المسلحة من طراز “تي بي-3” المتمركزة على متن السفينة “تي سي جي أناضولو” أقلعت في إطار المناورات، واستهدفت بدقة كاملة الأهداف المحددة في بحر البلطيق، قبل أن تعود إلى السفينة.
وقالت الوزارة في تدوينة أخرى، إن “قوة الجيش التركي رادعة، وسرعته لا تعرف حدودا، وعقله العملياتي هو سر تفوقه”.
وتنظم قيادة القوات المشتركة التابعة للناتو مناورات “ستيدفاست دارت 26” في ألمانيا خلال الفترة من 8 إلى 20 فبراير/شباط الجاري. وتشارك تركيا فيها بقوة قوامها نحو ألفي جندي من القوات البرية والبحرية.

“تركيا قوية”
ومن جهته، قال محمد فاتح قاجر، أمس السبت، إن تركيا ستواصل بناء تركيا قوية ومستقلة في مجال التقنيات الإستراتيجية.
وأعلن الوزير التركي، في منشور على منصة إكس، مشاركته في اجتماع لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش” بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وأوضح أنه بفضل موارد تركيا وقدراتها الذاتية، وبالعمل الجاد والرؤية التي يتمتع بها شعبها، “سنواصل بناء تركيا قوية ومستقلة بالكامل في التقنيات الإستراتيجية”.
وفي الأثناء، شاركت الأكاديمية الوطنية للاستخبارات التركية، في مؤتمر ميونخ للأمن بجلسة نقاشية تحت عنوان “إعادة النظر في التعاون الأورومتوسطي والأمن الأوروبي في ظل نظام عالمي متغير”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:55

تساؤل دولة عبدالرؤوف الروابده بين المباركة والاستنكار

09:51

الصناعة والتجارة تُطمئن: أسعار الدواجن والغذاء مستقرة ولا سقوف سعرية دون مبرر

09:45

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تغلق أبوابها وسط أزمة تمويل

09:38

كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله في قمة الأعمال العالميه لمجموعة تايمز ٢٠٢٦

09:36

يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

09:35

استقلالية الضمان؛ توحيد القيادة وتعزيز المساءلة

09:34

مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار في نهاية العام 2025

09:32

ملفات جيفري اوبستن…التوقيت وخرائط التحولات القادمة

09:27

إدارة السير تبدأ بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان

09:22

حملة رقابية تستهدف مشاغل ومعامل تعبئة وتغليف الأرز والحبوب

09:18

وزير خارجية مصر: إسرائيل تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

09:08

9 شهداء بغارات لجيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)