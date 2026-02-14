وطنا اليوم _

افتتح رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، شارع وممشى الرحاب في منطقة النصر الذي نفذته أمانة عمّان الكبرى ضمن توجهاتها لتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمعات المحلية، وتشجيع هواة رياضة المشي في الهواء الطلق وركوب الدرجات من ممارسة نشاطاتهم في بيئة آمنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وصمم الممشى، الذي يبلغ طوله 750م، وفقا للنموذج العالمي من حيث الألوان والمواصفات استنادا لبعض التجارب العالمية، حيث تم طلاؤه باللون الماروني، وتنفيذ علامات أرضية واضحة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضري ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق.

كما افتتح الشواربة شارع الرحاب الذي نفذته الأمانة، بكلفة 9 ملايين دينار مع استملاكات الأراضي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق العاصمة.

ويسهم شارع الرحاب في إيجاد الحلول المرورية والهندسية اللازمة لمعالجة الاختناقات المرورية، والربط بين شارع الحزام و منطقة المحطة ومجمع الباصات مرورا بشارع الفروسية.

كما يهدف الى تخفيف الحركة المرورية للقادمين من منطقة الزرقاء باتجاه منطقة النصر والقويسمة، اضافة الى ربط منطقة المحطة والنصر والمرقب مع شارع الغباوي وتقاطعاتها مع الشوارع الرئيسية على طول شارع الغباوي مستقبلا، بما ينسجم مع تخطيط المدينة وتوسعها و نموها المستقبلي المتوقع بإتجاه الشرق وخدمة المشاريع الحيوية بذلك الاتجاه الذي يشمل (الميناء البري ، المسلخ ، مدينة السيارات ، مكب الغباوي ) .

ويضم المشروع طريق يتكون من ثلاث مسارب بالاتجاهين بطول 2500م وإجمالي عرض 40م مفصول بجزيرة وسطية بعرض 2م، إضافة إلى شارع خدمات على جانبي الطريق.

كما اشتمل المشروع على تنفيذ خط صرف صحي على كامل المشروع بكلفة 500,000 دينار، وتنفيذ عبارة صندوقية لتصريف مياه الأمطار بطول 2500م، اضافة الى شبكة تصريف مياه أمطار بأقطار مختلفة.

وقامت الأمانة بتنفيذ اعمال الأرصفة، و إنشاء الجدران الاستنادية في الموقع، و تركيب إنارة حديثة في الجزر الوسطية، إضافة إلى تخطيط الشارع بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم الحركة المرورية، وزراعة 3000 شجرة.