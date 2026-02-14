الغذاء والدواء تنفذ حملة رقابية موسعة

وطنا اليوم _

نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، حملة رقابية موسعة على مشاغل ومعامل تعبئة وتغليف الأرز والحبوب، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، استعدادًا لشهر رمضان.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن الحملة التي خطط لها قسم المصانع والمعامل الغذائية في مديرية الغذاء بإشراف رئيس القسم المهندس محمود الصمادي ومجموعة من المفتشين؛ شملت في أول يوم 6 جولات على معامل متخصصة بتعبئة وتغليف الأرز في عمّان، والزرقاء، وسحاب، إضافة إلى جولات على عدد من نقاط البيع بالتجزئة في الزرقاء وماركا وسحاب، مؤكدة عدم تسجيل أي مخالفات صحية، حيث أظهرت نتائج الحملة التزامًا كاملًا بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وبحسب البيان شملت متابعة آلية تجهيز الطرود الرمضانية والتأكد من سلامة المواد الغذائية في الطرود وصلاحيتها للاستهلاك وستستمر الحملة على مدار العام، داعية المواطنين أن يكونوا شركاء فاعلين في الرقابة من خلال التبليغ عبر الخط الساخن على الرقم 0795632000.