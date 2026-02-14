وفد وزاري أردني يقود حراكاً استثمارياً مكثفاً في باريس تمهيداً لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

لقاءات دولية موسعة مع مؤسسات مالية وتنموية وشركات كبرى لتعزيز الشراكات وبحث مشاريع نوعية.

جولات دبلوماسية اقتصادية نشطة لجذب الاستثمار، وعرض الفرص الواعدة وبناء الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد

وطنا اليوم – في إطار حراك اقتصادي ودبلوماسي نشط، واصل الوفد الوزاري الأردني في العاصمة الفرنسية باريس سلسلة لقاءات مكثفة مع مؤسسات اقتصادية وتنموية دولية وشركات كبرى، وذلك في سياق التحضيرات الجارية لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي المرتقب في نيسان المقبل.

وضم الوفد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ورئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، إلى جانب السفيرة الأردنية لدى فرنسا لينا الحديد.

وركزت اللقاءات على استعراض فرص الاستثمار النوعية في المملكة وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات طويلة الأمد، في جولات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة، تزامنت مع مؤشرات متزايدة على نمو استثماري الملحوظ في المملكة خلال الأشهر الماضية.

وشملت الاجتماعات لقاءات مع مدراء ومسؤوي الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجلس موناكو الاقتصادي، وشركة سويز العالمية المتخصصة في البنية التحتية والمياه والطاقة، وجمعية أصحاب العمل الفرنسية الدولية، وشركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية، ووكالة إكسبيرتيز فرانس (الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية)، إضافة إلى ممثلي شركات ومؤسسات استثمارية فرنسية ودولية.

وأوضح الوزراء في لقاءات مهمة، أمام مسؤولي وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، أهمية توسيع الشراكات الاستثمارية في الأردن، كمنطلق آمن وجاذب للاستثمار في المنطقة، لا سيما في ظل المزايا التنافسية، والبيئة الاستثمارية المستقرة والمحفزة في المملكة.

كما جرى تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أن الأردن يمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ اقتصاد رقمي متطور قائم على بنية تحتية تكنولوجية حديثة وكفاءات بشرية مؤهلة، ما يعزز موقعه كمركز إقليمي واعد للشركات العالمية الباحثة عن فرص توسع ونمو مستدام.

من جهته، أشار وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إلى ما توفره المملكة من حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية، بالتوازي مع إصلاحات تشريعية واقتصادية مستمرة، تعزز تنافسية المملكة وتوفر بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس أن الصندوق يواصل بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق عوائد مستقرة تسهم في دعم التنمية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

فيما أكدت السفيرة الأردنية لدى فرنسا لينا الحديد، أن هذه اللقاءات تعكس متانة العلاقات الأردنية الفرنسية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي، مشيرة إلى أن المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار سيشكل منصة مهمة لتوسيع شبكة الشراكات الاستثمارية.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود حكومية متواصلة لتعزيز حضور الأردن الاستثماري في الأسواق الأوروبية، تمهيداً للخروج بمشاريع وشراكات عملية خلال مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي المزمع عقده في المملكة في الحادي عشر من نيسان المقبل.