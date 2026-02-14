“شرق عمان الصناعية” تطلق مبادرات لتعزيز التصدير وتفعيل العمل المؤسسي

وطنا اليوم _

ناقش مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية و صناعيون وأعضاء هيئتها العامة، خلال جلسة حوارية، توجهات الجمعية بالمرحلة المقبلة لخدمة الشركات الصناعية والصعوبات التي تواجهها بهدف تعزيز الشراكة وتطوير الخدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي بحدود اختصاصها.

ووفقا لبيان الجمعية، اليوم السبت، أكد رئيسها الدكتور أياد أبو حلتم، أن الجمعية تقوم على العمل المؤسسي التشاركي وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى بما يخدم مصلحة الصناعة الوطنية ويعزز تنافسيتها.

وناقش المجتمعون، عددا من القضايا التنظيمية والتشريعية المرتبطة ببيئة العمل ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، مؤكدين أهمية التزام المصانع بالتعليمات النافذة ومواكبة التحديثات القانونية، مع استمرار الجمعية في متابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية بما يحقق التوازن بين الامتثال التشريعي واستدامة الأعمال.

وعرض المجلس الجهود المبذولة لدعم التشغيل داخل الشركات الأعضاء من خلال برامج التأهيل والتوجيه وربط الباحثين عن عمل بالمصانع، إضافة إلى التحضير لفعاليات متخصصة تسهم في تلبية احتياجات القطاع من الكفاءات.

وأشار الى وجود توجه لإطلاق مشروع متكامل لدعم التصدير يركز على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها لدخول الأسواق الخارجية من خلال تطوير أنظمة التصدير وإعداد الدراسات السوقية وتنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض.

وأوضح المجلس بانه سيتم إنشاء وحدة دعم متخصصة بالتصدير وفق معايير مهنية واضحة تعزز تنافسية المنتج الأردني وتحافظ على سمعته.

كما تم بحث مبادرات عملية لتخفيف الكلف التشغيلية على الشركات الصغيرة، بينها تفعيل آليات الشحن المشترك وتعزيز الخدمات اللوجستية، إضافة إلى توسيع التعاون مع جهات دولية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وتم خلال الجلسة الإعلان عن الدورة السادسة من معرض الترابطات الأردني السادس للتعبئة والتغليف ( 6 JOPEX ) المتخصص بقطاع التعبئة والتغليف والبلاستيك والكرتون والطباعة، حيث سيتم خلاله استضافة وكلاء وأصحاب أعمال ومستثمرين من خارج المملكة لغايات توسيع فرص التشبيك وبناء الشراكات التجارية.

وأكدت الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية، أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الشركات العائلية وتمكين الجيل الثاني من المشاركة الفاعلة في العمل المؤسسي، بالاضافة الى الإعلان عن إعادة تفعيل اللجان المتخصصة لتعزيز مشاركة الأعضاء وتوسيع قاعدة العمل التنفيذي، بما يعكس رؤية الجمعية في بناء مؤسسة فاعلة تقوم على التكامل والتعاون وتخدم مصالح الصناعيين في شرق عمان.

وتضم “شرق عمان الصناعية”، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان بعدد منشآت كلي يصل إلى 1800 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتوزع على مختلف الصناعات تشغل أكثر من 30 الف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين.