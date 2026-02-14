بنك القاهرة عمان
جامعة البترا تحرز المركز الثاني في بطولة القائد لكرة القدم بالعقبة

48 دقيقة ago
جامعة البترا تحرز المركز الثاني في بطولة القائد لكرة القدم بالعقبة

وطنا اليوم _

حقّق فريق جامعة البترا لكرة القدم إنجازًا رياضيًا جديدًا بإحرازه المركز الثاني في بطولة القائد، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة، بمشاركة 24 جامعة حكومية وخاصة من مختلف أنحاء المملكة.

وتوّج معالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان فريق جامعة البترا بكأس المركز الثاني، تقديرًا للأداء المتميز والروح التنافسية العالية التي أظهرها اللاعبون طوال مجريات البطولة.

وتمكّن الفريق من تصدّر مجموعته بعد مشوار قوي، استهله بتعادل مع الجامعة الأردنية، أعقبه تحقيق سلسلة انتصارات على كل من جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية، ليبلغ المباراة النهائية التي حلّ فيها وصيفًا بعد مواجهة قوية أمام جامعة البلقاء التطبيقية.

ويأتي هذا الإنجاز ليُضاف إلى سجل النجاحات الرياضية لجامعة البترا في الأنشطة اللامنهجية، حيث واصلت فرق الجامعة تألقها خلال العام الجامعي 2025/2026؛ بإحراز فريق كرة السلة لقب بطولة الجامعات الأردنية، وحصول فريق كرة القدم على المركز الثاني للعام الثاني على التوالي في بطولة القائد، بما يعكس التطور المستمر في مستوى الأداء الرياضي، والدعم المتواصل الذي توليه إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية، تعزيزًا لحضورها وتميّزها في مختلف المحافل الرياضية.


