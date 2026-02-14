الحاج توفيق يدعو القطاع الخاص الهنغاري للمشاركة بمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

وطنا اليوم _

دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، أصحاب القطاع الخاص الهنغاري للمشاركة بمؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، الذي سيعقد بالمملكة خلال شهر نيسان المقبل.

وأكد الحاج توفيق خلال لقائه سفير جمهورية هنغاريا لدى المملكة، بيتر جولت ياكاب، أن المؤتمر الذي يعتبر أحد مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي يشكل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.

وحسب بيان لتجارة الأردن، اليوم السبت، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن المؤتمر يفتح آفاقا أمام الشركات الهنغارية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة ولا سيما المشروعات الإستراتيجية الكبرى.

وأشار إلى أهمية تمثيل غرفة تجارة وصناعة هنغاريا وكبرى الشركات الهنغارية في هذا الحدث الاقتصادي، بما يسهم في بناء شراكات نوعية ومستدامة، ويعزز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال.

وأكد ضرورة تكثيف العمل المشترك لرفع حجم التبادل التجاري، الذي لا زال دون مستوى الإمكانات المتاحة، مشدداً على أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مراحل أكثر تقدماً وتنظيماً.

وأشار لوجود توجه لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة هنغاريا، بالتوازي مع الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال أردني–هنغاري مشترك بما يوفّر إطاراً مؤسسياً دائماً لتطوير التعاون، وتسهيل إقامة المشاريع المشتركة، وتنظيم تبادل زيارات الوفود الاقتصادية.

وبين أن قطاعات السياحة والخدمات والتعليم والتدريب تمثل مجالات واعدة لتوسيع التعاون الثنائي، في ضوء ما يمتلكه البلدان من مقومات تكاملية وفرص استثمارية قابلة للنمو، إلى جانب فرص التعاون في السياحة العلاجية والثقافية والخدمات المتخصصة.

وأكد الحاج توفيق استعداد غرفة تجارة الأردن لاستقبال الوفود الاقتصادية الهنغارية، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، بما يعزز استفادة الشركات الهنغارية من الموقع الاستراتيجي للأردن كبوابة لأسواق المنطقة.

وتم خلال اللقاء، بحث آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أشار السفير ياكاب لحرص بلاده على تعميق التعاون الاقتصادي مع الأردن، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب والخدمات والسياحة والصناعات الغذائية ، مؤكداً حرص الشركات الهنغارية على توسيع حضورها بالمنطقة وحضور المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي ، والاستفادة من البيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة.

وأكد وجود اهتمام في بلاده للانطلاق للسوق السورية عبر الأردن باعتباره منصة لوجستية واستثمارية إقليمية، وذلك ضمن الأطر الرسمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيداً بالدور الذي يقوم به الأردن في دعم مسارات التعاون الاقتصادي الإقليمي.

واكد على استعداد السفارة للتعاون والتنسيق مع الغرفة لبناء شراكات أردنية هنغارية وتبادل الخبرات وترتيب زيارة وفد اقتصادي أردني الى هنغاريا او زيارة وفد هنغاري إلى الأردن.