3 ساعات ago
ربيع إربد يستقطب آلاف المتنزهين في الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان

وطنا اليوم:شهدت المواقع السياحية والطبيعية في محافظة إربد، تدفقاً لآلاف المتنزهين في الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ إذ استغل المواطنون الأجواء الربيعية المعتدلة لقضاء أوقاتهم في أحضان الطبيعة التي تميز المحافظة في هذا الوقت من العام.
وتوزع الزوار على عدد من المواقع في ألوية الأغوار الشمالية وبني كنانة والكورة والمزار الشمالي، إذ تتميز هذه المناطق بتنوعها البيئي، إلى جانب انتشار الأودية والينابيع والشلالات والغابات والمناطق الحرجية التي تكتسي بحلة خضراء خلال فصل الربيع، ما يجعلها مقصدًا رئيسًا للرحلات العائلية ومحبي الطبيعة.
كما شهدت غابات الوسطية ومحيطها إقبالاً لافتًا من المتنزهين، لما توفره من مساحات حرجية واسعة وإطلالات طبيعية هادئة، وقربها من التجمعات السكانية وسهولة الوصول إليها، الأمر الذي يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للرحلات القصيرة والنشاطات الخارجية.
وأكد رؤساء بلديات في هذه الألوية أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية، مشددين على أن حماية الثروة البيئية مسؤولية مشتركة بين الزوار والجهات المعنية، لافتين إلى أن البلديات تكثف حملات النظافة وتعمل على توفير الحاويات والخدمات الأساسية في المواقع التي تشهد كثافة في أعداد المتنزهين.
ودعوا إلى إشراك البلديات بصورة أوسع في التخطيط للمشاريع السياحية وتنفيذها، مؤكدين أن تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في المواقع الطبيعية يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على الطابع البيئي والجمالي لهذه المناطق واستدامتها.


