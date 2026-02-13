بنك القاهرة عمان
القطامين يبحث مع نظيريه السعودي والتركي التعاون في النقل والربط السككي

القطامين يبحث مع نظيريه السعودي والتركي التعاون في النقل والربط السككي

وطنا اليوم:على هامش أعمال مؤتمر وزراء النقل الثاني للدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في اسطنبول، عقد وزير النقل الدكتور نضال القطامين لقاءات ثنائية مع نظيريه السعودي والتركي، تناولت ملفات الربط الاقليمي والتعاون في مشاريع النقل والممرات اللوجستية.
فقد عقد القطامين لقاء ثنائيا مع وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة العربية السعودية في قطاع النقل، وسبل تطوير مشاريع الربط المشترك، خاصة ما يتعلق بالربط السككي الاقليمي وصولا الى تركيا، بما يخدم الممرات اللوجستية ويعزز حركة التجارة وسلاسل الامداد في المنطقة.
كما عقد القطامين لقاء ثنائيا مع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، حيث تم التأكيد على متانة العلاقات الثنائية في مجال النقل، وبحث فرص توسيع التعاون الفني والتشغيلي. وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقليمي مع سوريا من خلال تفعيل لجان فنية متخصصة تضم السعودية وسوريا وتركيا بالاضافة الى الأردن، لبحث ملفات النقل والربط والبنية التحتية والتنسيق بين الدول المعنية.


