الشكل القيادي القادم لمؤسسة الضمان؛ محافظ للمؤسسة ونائبان ومساعد

الخبير موسى الصبيحي

ييدو أن مقترح المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي سيأخذ بفكرة استحداث منصب قيادي رفيع وموحّد للمؤسسة بمسمّى: (محافظ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، والتي هي إحدى مخرجات الحوار الوطني الذي أداره المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

لكن الفكرة المتوقّع أن تأخذ بها الحكومة ستكون:

– محافظ للمؤسسة.

– نائبان للمحافظ. أحدهما للتأمينات والآخر للاستثمار.

وربما لن يتم الأخذ بمقترح النائب الثالث للخدمات المؤسسية (الشؤون الإدارية والمالية..الخ) الذي سيستبدل بمسمّى (مساعد المحافظ للخدمات المؤسسية) وليس نائب.

بكل الأحوال؛ سيتم الانتهاء من تعددية القيادة في المؤسسة، وحصر المسؤولية الأولى بشخص المحافظ الذي سيكون أيضاً على رأس مجلس إدارة المؤسسة.

وللحديث بقية.