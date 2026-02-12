بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: أعتقد أن شروط ترامب تتيح التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران

ساعة واحدة ago
نتنياهو: أعتقد أن شروط ترامب تتيح التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران

وطنا اليوم:وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ “الممتازة”، كاشفا عن تفاهمات عميقة حول الملفات الأكثر حساسية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التهديد الإيراني ومستقبل قطاع غزة.

شروط الاحتلال لأي اتفاق نووي
وفي رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، وضع نتنياهو “خطوطا حمراء” لأي تسوية مستقبلية مع طهران، مؤكدا أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فيجب أن لا يكون هشا، بل يتحتم أن يشمل المكونات الأمنية المهمة والحيوية بالنسبة للاحتلال وللمجتمع الدولي على حد سواء”.

الصواريخ الباليستية.. جزء لا يتجزأ
وشدد نتنياهو على ضرورة توسيع دائرة أي اتفاق محتمل، رافضا حصره في الجانب النووي فقط، وقال: “إن الاتفاق مع إيران لا يجب أن ينحصر بالقضية النووية، بل يجب أن يمتد ليشمل ملف الصواريخ الباليستية التي تهدد استقرار المنطقة”، في إشارة واضحة إلى رفض الاحتلال لتكرار سيناريوهات الاتفاقات السابقة التي أغفلت التسلح التقليدي والصاروخي.
وأضاف نتنياهو أن شروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتيح، من وجهة نظره، إمكانية التوصل إلى “اتفاق جيد” مع إيران، إذا ما التزمت طهران بالمتطلبات المطروحة.
وأشار إلى أن الإيرانيين “يدركون الآن مع من يتعاملون”، في إشارة إلى الإدارة الأميركية، معتبراً أن طهران استوعبت أنها أخطأت سابقاً عندما لم تتوصل إلى اتفاق.
وفي المقابل، شدد نتنياهو على أنه لا يخفي شكوكه العامة حيال فرص نجاح أي مفاوضات، مؤكداً ضرورة أن يشمل أي اتفاق مستقبلي مختلف جوانب البرنامج الإيراني، وليس الملف النووي فحسب.

غزة وقضايا المنطقة على الطاولة
وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى أن نقاشاته مع ترمب لم تقف عند الملف الإيراني، بل تطرقت بشكل موسع إلى ملفات الحرب في غزة، والترتيبات الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى قضايا عامة أخرى تهم الجانبين، مما يعكس مستوى التنسيق العالي بين تل أبيب وواشنطن في هذه المرحلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

الأمم المتحدة تبدأ إزالة 370 ألف طن نفايات من وسط غزة

20:17

السردية الأردنية… من معقلها الطبيعي

20:06

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة العمرو

19:50

الأمانة: ​إغلاقات وتحويلات مرورية لتوسعة تقاطع الاستقلال غدًا

19:42

اتفاق أردني – تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية

19:42

بحث التعاون بين وزارة الشباب والعقبة الخاصة

19:38

زلة لسان مراسل تطيح بمدير في قناة إيرانية

19:33

في فيلم أميركي ضخم.. مشهد عن الأهرامات يثير غضب المصريين

19:25

من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم ..قراءة في فكر الملك عبدالله الثاني

19:21

الجرائم الإلكترونية : منصات الثراء الوهمية تُدار من الخارج

19:11

فايز نمران الخزاعلة … شهادة حق في رجلٍ يستحق

19:11

المغرب يعلن 4 مدن مناطق منكوبة إثر فيضانات واسعة

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026