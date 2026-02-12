بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

السردية الأردنية… من معقلها الطبيعي

ساعتين ago
السردية الأردنية… من معقلها الطبيعي

بقلم المحامي حسين احمد الضمور
حين نرفع راية السردية الأردنية، فإننا لا نرفع شعارًا عابرًا، بل نستحضر تاريخًا راسخًا في وجدان الدولة وهوية الوطن. وهنا لا بد أن نبدأ بالثناء على دولة عبدالرؤوف الروابدة، الذي قدّم نموذجًا في قراءة التاريخ السياسي الأردني من منابعه الأصيلة، دون مجاملة أو انتقاص.
لقد بدأت السردية الأردنية من معقلها الطبيعي، من الأرض التي أنجبت الرجال وصاغت المواقف، من الكرك تحديدًا؛ تلك المدينة التي لم تكن يومًا هامشًا في التاريخ، بل متنَه الصلب. الكرك ليست مدينة عابرة في الجغرافيا، بل ركنٌ راسخ في الذاكرة الوطنية، حتى قيل فيها إنها “أمّ المدن” لما حملته من رمزية الدولة والهوية والصلابة.
ضعوا هذه الحقيقة في عيونكم: الكرك ليست تفصيلًا في الرواية، بل أصلٌ من أصولها. وهي كرك ميشع التي يعرفها التاريخ جيدًا، مهما حاول بعض المستشرقين أو غيرهم إعادة صياغة الحكاية أو التلاعب بالسرد. فالتاريخ لا يُكتب بالأهواء، بل بالشواهد والجذور.
السردية الأردنية ليست إقصاءً لأحد، بل إنصافٌ للتاريخ، وقراءةٌ واعية لتراكم الدولة ومكوّناتها. ومن لا يعرف الكرك، لا يعرف كيف تشكّل الوعي الوطني الأردني في لحظاته المفصلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

الأمم المتحدة تبدأ إزالة 370 ألف طن نفايات من وسط غزة

20:31

نتنياهو: أعتقد أن شروط ترامب تتيح التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران

20:06

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة العمرو

19:50

الأمانة: ​إغلاقات وتحويلات مرورية لتوسعة تقاطع الاستقلال غدًا

19:42

اتفاق أردني – تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية

19:42

بحث التعاون بين وزارة الشباب والعقبة الخاصة

19:38

زلة لسان مراسل تطيح بمدير في قناة إيرانية

19:33

في فيلم أميركي ضخم.. مشهد عن الأهرامات يثير غضب المصريين

19:25

من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم ..قراءة في فكر الملك عبدالله الثاني

19:21

الجرائم الإلكترونية : منصات الثراء الوهمية تُدار من الخارج

19:11

فايز نمران الخزاعلة … شهادة حق في رجلٍ يستحق

19:11

المغرب يعلن 4 مدن مناطق منكوبة إثر فيضانات واسعة

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026