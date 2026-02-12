بنك القاهرة عمان
زلة لسان مراسل تطيح بمدير في قناة إيرانية

ساعتين ago
وطنا اليوم:أقالت السلطات الإيرانية مدير البث في قناة تلفزيونية، بعد أن دعا مراسل عن طريق الخطأ، إلى “الموت لخامنئي” خلال بث مباشر في الذكرى السابعة والأربعين لقيام النظام في إيران عام 1979، وذلك في محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرقي البلاد.
ووقع الحادث خلال تغطية مباشرة للفعاليات، حيث كان المراسل مصعب رسوليزاد يصف حجم المشاركة في المسيرات، ويردد شعارات سُمعت بين الحشود مثل “الله أكبر”.
لكنه قال “الموت لخامنئي”، بدلًا من الشعارات المعتادة في مثل هذه التجمعات الرسمية، والتي تتضمن عادة “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل”.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بأن “مدير البث في قناة هامون الإقليمية أُقيل إثر الخطأ الذي وقع على الشبكة المحلية”، مضيفة أنه تم تعليق عمل مشغل الإرسال والمشرف على البث، وإحالة موظفين آخرين إلى لجنة تأديبية.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء “للحفاظ على الانضباط المهني وصون سمعة المؤسسة الإعلامية”.
وفي تسجيل مصور لاحق، ظهر رسوليزاد معتذرًا عما وصفه بـ”زلة لسان”.
وجاءت المسيرات بعد أسابيع من احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة اندلعت أواخر ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وبلغت ذروتها الشهر الماضي


