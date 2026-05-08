شاكيرا تعلن عن أغنية مونديال 2026 الرسمية

8 مايو 2026
وطنا اليوم:نشرت المغنية الكولومبية شاكيرا مقطعا قصيرا من الأغنية الرسمية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 على حسابها في تطبيق (إنستغرام)، الخميس.
في بداية أغنية “داي داي”، تظهر شاكيرا وهي تسير على أرض ملعب (ماراكانا) الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، حاملة كرة كأس العالم الرسمية للبطولة، التي تحمل اسم (تريوندا)، تحت ذراعها.
ثم غنت المطربة العالمية جزءا من الأغنية برفقة راقصين، وفي النهاية، تبتعد الكاميرا عن الملعب لتظهر عبارة “نحن جاهزون” مكتوبة على السقف.
ومن المقرر إطلاق أغنية المونديال، التي تؤديها شاكيرا بالتعاون مع الموسيقي النيجيري بورنا بوي، كاملة، الخميس المقبل، كما شارك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منشور المغنية على إنستغرام.
وسبق لشاكيرا أن غنت الأغنية الرسمية لكأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا، حيث كانت تحمل اسم “واكا واكا”.
وتقام بطولة كأس العالم للرجال في يونيو ويوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
في مطلع الأسبوع، أقامت نجمة البوب ​حفلا موسيقيا مجانيا في شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو أمام ما يقدر بنحو مليوني زائر.


