هاريس تهاجم إدارة ترامب: التصعيد مع إيران هراء

8 مايو 2026
وطنا اليوم:وجهت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، انتقادات لاذعة ضد الرئيس  دونالد ترامب، والحرب التي يخوضها على إيران، قائلةً: “هذا كله هراء”.
وأضافت هاريس، خلال جلسة حوارية للديمقراطيين في نيفادا: “عندما تنظرون إلى هذه الحرب في إيران، التي لا يريدها الشعب الأمريكي، والتي لم يُصرّح بها الكونغرس – وحتى لو كان مُصرّحًا بها، ما كان ينبغي البدء بها أصلًا”.
وحسب شبكة “سي إن إن”، قالت هاريس عن ترامب: “لقد تحدث عن الإبادة، ثم قال إنه فعلها – هذا كله هراء!”، وأضافت مازحةً: “لقد وعدتُ ألا أستخدم ألفاظًا نابية في العلن بعد الآن”.
وسألت هاريس: “هل تريدون معرفة الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية؟” وأجابت: “إنها روسيا، بسبب قضية النفط” وأضافت أمام الحضور: “هل تعلمون ماذا يعني ذلك؟ إنهم يجنون المال من بيع النفط الذي مُنعوا من بيعه لولا ذلك. ماذا يعني ذلك أيضاً؟ يعني أننا نرسل المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي التي كانت ستُرسل إلى أوكرانيا لولا ذلك. لذا فالعواقب وخيمة”.
وتابعت هاريس عن ترامب: “لن أصفه بالغباء. إنه خطير. إنه خطير”.
وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات هاريس تأتي في وقت حذر فيه ترامب إيران من ضرورة توقيع اتفاق “بسرعة” بعد الهجمات التي استهدفت مدمرات أمريكية في مضيق هرمز


