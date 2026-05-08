بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأرصاد تنشر الحالة الجوية المتوقعة للأيام الأربعة المقبلة

8 مايو 2026
الأرصاد تنشر الحالة الجوية المتوقعة للأيام الأربعة المقبلة

وطنا اليوم:تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول مساءً إلى شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 31- 17، وفي مناطق السهول 27 – 14، وفي الأغوار الشمالية 32- 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار

10:54

وفيات الأحد 10-5-2026

10:47

سفينة الوباء تصل الكناري وجسر جوي دولي لإنقاذ الركاب

10:40

عمان الأهلية تُفعّل اشتراك “دار المنظومة” لدعم البحث العلمي

10:37

عمان الأهلية تشارك بتنظيم وفعاليات مؤتمر البصريات الأردني الحادي عشر

10:29

الأحد.. طقس دافئ في أغلب المناطق وحارا نسبياً في الأغوار

10:24

العياصره : حماية الغابات مسؤولية الجميع

10:13

هيئة بحرية: مقذوف مجهول أصاب ناقلة بضائع قبالة سواحل قطر

10:10

الضمان الاجتماعي: 6.70 دنانير مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين للعام 2026

10:03

المواصفات والمقاييس تعتمد مواصفات جديدة للأجهزة الكهربائية

09:57

69 قتيلا على الأقل في هجوم لميليشيا بشمال شرق الكونغو

09:43

استطلاع : غالبية الناخبين الأمريكيين مستاؤون من ترامب بسبب الحرب

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026