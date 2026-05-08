الأرصاد تنشر الحالة الجوية المتوقعة للأيام الأربعة المقبلة

وطنا اليوم:تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 31- 17، وفي مناطق السهول 27 – 14، وفي الأغوار الشمالية 32- 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.