أستراليا توجه تهم استعباد امرأة ودعم داعش لسيدتين عادتا من سوريا

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة الاتحادية الأسترالية وفريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا، عن توجيه تهم جنائية خطيرة لسيدتين بعد اعتقالهما في مدينة ملبورن، على خلفية تورطهما في نشاطات داعمة لتنظيم “داعش” الإرهابي؛ وكشفت السلطات، عبر لقطات وثقت لحظة المداهمة، أن السيدتين تواجهان اتهامات مباشرة تتعلق بممارسة “الرق والاستعباد البشري” بحق امرأة أخرى خلال فترة تواجدهما في سوريا، مما يسلط الضوء مجددا على الجرائم البشعة التي ارتكبت في مناطق النزاع تحت راية التنظيم المتطرف.

وبحسب لائحة الاتهام الرسمية، فإن المتهمتين كانتا قد سافرتا إلى سوريا في عام 2014 للانخراط في صفوف التنظيم، حيث نسبت إليهما جريمة “امتلاك واستعباد امرأة”، وهي تهمة تعكس مدى الانتهاكات صارخة الحقوق التي مارستها ما عرفت بـ “عرائس التنظيم”؛ وقد حرصت الشرطة على إخفاء ملامح المتهمتين في الصور الموزعة لأسباب قانونية وأمنية، بينما تم نقلهما للتحقيق المكثف تمهيدا لعرضهما على المحكمة في ملبورن لمواجهة مصيرهما القانوني.

وفي هذا السياق، شددت السلطات الأسترالية على أن هذه الاعتقالات لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت ثمرة لتحقيقات معقدة ومطولة تتبعت أنشطة المتطرفين العائدين من مناطق الصراع؛ وأكدت الشرطة الاتحادية أن جرائم الاستعباد والإرهاب لا تسقط بالتقادم، وأن القضاء سيتعامل بحزم مطلق مع كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يرسل رسالة قوية بأن الملاحقة القانونية ستطال كافة المتورطين مهما طال الزمن.