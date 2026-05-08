مسار بديل لتصدير الأغنام السورية إلى الخليج بسبب الرسوم الأردنية

8 مايو 2026
مسار بديل لتصدير الأغنام السورية إلى الخليج بسبب الرسوم الأردنية

وطنا اليوم:في خطوة مفاجئة، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية هجر الأراضي الأردنية واعتماد مسار “التنف – العراق” بديلا لتصدير الأغنام إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، في قرار من شأنه أن يثير تساؤلات واسعة حول تداعياته الاقتصادية على حركة الترانزيت الأردنية.
فقد أعلن رئيس غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قررت السماح لمصدّري الأغنام بالعبور إلى السعودية عبر العراق باستخدام معبر التنف الحدودي، الذي أُعيد افتتاحه حديثاً، بدلاً من المسار التقليدي عبر الأردن.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن اتحاد غرف التجارة السورية بتاريخ 6 أيار 2026، ويحمل الرقم 814/6، فإن القرار جاء عقب شكاوى تقدّم بها مربو ومصدّرو الأغنام في عدد من المحافظات السورية، أفادوا فيها بأن “السلطات الجمركية الأردنية تفرض رسوماً بقيمة 60 دولاراً على كل رأس غنم يتم تصديره ترانزيت إلى السعودية ودول الخليج، دون إصدار إيصالات رسمية”.


