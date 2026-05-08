زاخاروفا: أوباما وبايدن تركا إسطبلاً ضخماً علينا تنظيفه

8 مايو 2026
وطنا اليوم:قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما، وجو بايدن، تركا وراءهما “إسطبلاً ضخماً” يتعين على روسيا والولايات المتحدة، تنظيفه الآن، على حد تعبيرها، وذلك في معرض وصفها للمشاكل المتراكمة بين موسكو وواشنطن.
وأضافت زاخاروفا، أن “العديد من المشاكل في العلاقات الثنائية، تراكمت خلال السنوات الأخيرة. ويبدو أن رئيسي دولتينا، سواء في أنكوريدج (قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب) أو خلال المحادثات الهاتفية، أكدا على ضرورة إزالة هذه الفوضى”.
وقالت: “إنها ليست مجرد فوضى، بل هي “إسطبلات أوجيان” القذرة لنظامي بايدن وأوباما، المتراكمة”.
وبحسب الوكالة فإن مصطلح”إسطبلات أوجيان”، يستخدم في الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد مكان قذر ومهمل وغير منظم.
كما لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الانتباه إلى كيفية قيام الولايات المتحدة بمنح الجنسية قسرًا لأبناء الدبلوماسيين الروس، وأكدت أن هذه “مواقف وخطوات عملية غير كافية على الإطلاق تتخذها الدولة العميقة الأمريكية من وراء ظهر الرئيس دونالد ترامب”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ناقشا خلاله الوضع الدولي الحالي والعلاقات بين موسكو وواشنطن، بالإضافة إلى جدول اللقاءات الثنائية المستقبلية.


