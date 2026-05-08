طالع نازل.. منى زكي تراهن على دراما الخيانة الزوجية

وطنا اليوم:بعد النجاح اللافت الذي حققه مسلسلها “تحت الوصاية” في رمضان 2023، تعود الفنانة المصرية منى زكي إلى عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “طالع نازل” المرتقب والذي يناقش قضية “الخيانة الزوجية”، كمرآة تعكس تعقيدات إنسانية ومجتمعية شائكة.

وكشفت الفنانة ميمي جمال عن كواليس تعاونها الأول مع زكي في المسلسل المكوّن من 10 حلقات، مؤكدة أن أجواء العمل اتسمت بالاحترام والاحترافية.

وقالت في تصريحات إعلامية، إن “منى زكي نجمة كبيرة تدرك جيدًا ما تقدمه، وتذاكر شخصيتها بعناية، وتفهم أسباب كل تفصيلة داخل العمل وكيفية تنفيذها، كما أنها دقيقة للغاية في أدائها”.

وأشادت بطريقة تعاملها مع زملائها داخل الكواليس، مؤكدة أنها حريصة دائمًا على احترام الجميع وتقديرهم.

وتحدثت ميمي جمال عن أجواء التصوير، مشيدة بطريقة إدارة المخرج هاني خليفة للعمل، موضحة أنه كان يحرص على شرح المشاهد للفنانين بصورة دقيقة، مع إعادة البروفات أكثر من مرة للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

وأكدت أن هذا الاهتمام بالتفاصيل انعكس بشكل واضح على أداء الممثلين وطبيعة الشخصيات داخل الأحداث.

وكشفت ميمي جمال عن ملامح الشخصية التي تقدمها خلال المسلسل، حيث تجسد دور والدة منى زكي، وهي أم تعيش حالة حزن عميقة بعد وفاة ابنها الذي كان يعمل خارج مصر.

وأوضحت أن الشخصية تعود إلى منزلها وهي ترتدي الملابس السوداء حزنًا على ابنها، بعدما كانت تأمل أن يعود يومًا ليرى المنزل الذي أنفق عليه مالًا كثيرًا، إلا أن وفاته غيّرت حياتها بالكامل، وتقوم بالانتقال للعيش مع ابنتها.

وأضافت أن الشخصية تظل متأثرة نفسيًا بفقدان نجلها طوال الأحداث، لكنها في الوقت نفسه تحاول مساندة ابنتها “منى زكي” والوقوف إلى جوارها.

ويجسد الفنان محمد شاهين دور موسيقار متزوج من منى زكي، التي تجسد شخصية سيدة قوية تمتلك شركة كبيرة، وتعيش علاقة زوجية تبدو مستقرة ظاهريًا رغم اتفاقهما على عدم الإنجاب، على عكس رغبتها الداخلية في تكوين أسرة.

وتتصاعد الأحداث بشكل درامي مشوّق عندما تكتشف خيانة زوجها وزواجه سرًا من امرأة أخرى تجسد دورها الفنانة مريم الخشت، لتجد نفسها أمام صدمة تغيّر مجرى حياتها، فتدخل في صراع نفسي معقد بين الألم ومحاولة استعادة كرامتها، وصولًا إلى التفكير في الانتقام