الدفاع الإماراتية: 3 إصابات بعد اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيرات قادمة من إيران

ساعتين ago
وطنا اليوم:‏أعلنت وزارة الدفاع أن نظام الدفاع الجوي الإماراتي تصدى يوم الجمعة لـ صاروخان باليستيان و3 طائرات بدون طيار أطلقت من إيران، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة.
‏منذ بداية الهجمات الإيرانية الوقحة على الإمارات العربية المتحدة، تصدت الدفاعات الجوية لإجمالي 551 صاروخا باليستيا، و29 صاروخا كروز، و2,263 طائرة بدون طيار.
‏مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 230، تشمل جنسيات متعددة، بما في ذلك الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلاديشية، والسيريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، والقمرية، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.
‏بلغ إجمالي عدد الشهداء 3، بما في ذلك مدني واحد من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، بينما يبلغ إجمالي عدد القتلى المدنيين 10 من الجنسيات التالية: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلاديشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.
و‏أكدت وزارة الدفاع أنها تبقى في حالة تأهب كامل واستعداد للتعامل مع أي تهديدات، وسوف تواجه بقوة أي محاولة تهدف إلى تقويض أمن الدولة، بطريقة تضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها وقدراتها الوطنية


