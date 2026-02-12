رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أعضاء جمعية اللد ووفدًا من ملتقى النخبة

العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

المتحدثون: نعتز بمواقف الملك وجهوده المتواصلة في تعزيز مكانة الأردن

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من أعضاء جمعية اللد، ووفداً من ملتقى النخبة، في لقاءين منفصلين.

وأكد العيسوي، خلال اللقاءين، أن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وذكرى الوفاء والبيعة تمثلان محطتين وطنيتين عزيزتين، تتجدد فيهما معاني الانتماء والولاء، وتتعزز فيهما قيم العمل والعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية.

وأشار إلى أن مسارات التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بما يسهم في تمكين المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، ويعزز منعة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

كما لفت العيسوي إلى الجهود التي يقودها جلالة الملك على الصعيد الخارجي، بما يخدم مصالح الأردن والأردنيين، من خلال توسيع آفاق التعاون، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات التشبيك مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.

وأكد أن مواقف جلالة الملك الشجاعة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الوصاية الهاشمية، إلى جانب مساندة الأشقاء في غزة سياسيًا وإنسانيًا، تعكس ثبات الأردن على مبادئه القومية والإنسانية.

من جانبهم، رفع أعضاء الوفدين أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون وذكرى الوفاء والبيعة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على جلالته وسمو ولي العهد وجلالة الملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية موفور الصحة والعافية.

وأعربوا عن اعتزازهم بالمواقف الوطنية لجلالة الملك، وجهوده المتواصلة من أجل رفعة الوطن وتعزيز مسارات التحديث الشامل، مؤكدين أن الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية، ووعي شعبه، وحرفية ومهنية قواته المسلحة – الجيش العربي – قادر على مواجهة أقسى التحديات والظروف التي تعصف بالمنطقة.

وأشادوا بتوجيهات جلالة الملك بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة، والتي تهدف لتمكين القوات المسلحة من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيرات المتسارعة التي فرضتها التطورات التكنولوجية، ما يعكس رؤية ملكية استشرافية دقيقة وموضوعية لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها.

وفي لقاء ملتقى النخبة، قدم أعضاء الوفد جملة من المقترحات والأفكار في مختلف المجالات القطاعات، انطلاقًا من حرصهم على النهوض بالأردن وتعزيز وحدته وتماسكه، وتكريس العمل التشاركي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكدوا أن القيادة الهاشمية كانت وستبقى صمام أمان للوطن، وأن الأردنيين سيظلون على العهد والوفاء، ماضين خلف قيادتهم في مسيرة البناء والإنجاز.