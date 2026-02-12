البدور يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم ويزور الجديد

وطنا اليوم:تفقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم الخميس مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم في إربد وذلك بعد ان تم إخلاؤه كاملا” ونقل المرضى إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد، وأجرى جولة كاملة في مبانيه.

كما زار ايضا المستشفى الجديد، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة والوقوف على جاهزية الأقسام الطبية والكوادر الصحية.