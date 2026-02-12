بالتعاون مع رابطة GSMA هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تستضيف ورشة متخصصًة حول الذكاء الاصطناعي والاتصالات

وطنا اليوم – استضافت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم البرنامج التدريبي المتخصص حول الذكاء الاصطناعي والاتصالات، بالتعاون مع رابطة GSMA، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة الأردنية الهاشمية و العراق وسوريا وفلسطين .

وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة د. نائل العدوان في كلمة له خلال الافتتاح أن تنظيم هذا البرنامج يأتي انسجامًا مع رؤية الهيئة في مواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات، وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الرائدة مثل رابطة GSMA.

وأوضح العدوان أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد أبرز الابتكارات التقنية المؤثرة في قطاع الاتصالات المتنقلة، حيث يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأمن السيبراني، إضافة إلى دعمه لمسيرة التحول الرقمي التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، صرّح السيّد جواد عباسي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الرابطة : ” إن هذا التعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يعكس التزام الأردن بتعزيز الابتكار الرقمي وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاتصالات، وإن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الاتصالات، ونحن في رابطة GSMA نؤمن أن مثل هذه البرامج التدريبية تساهم في تمكين المشغلين وصنّاع القرار من تبني أحدث الحلول التقنية، بما يعزز من تنافسية القطاع ويخدم التنمية المستدامة ” .

يشتمل برنامج الورشة على جلسات متخصصة تتناول مختلف الجوانب العملية والتنظيمية للذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات وتستعرض أحدث التطبيقات التقنية التي تسهم في تحسين إدارة الشبكات وتطوير الخدمات الرقمية حيث تناقش التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد التهديدات الرقمية والاستجابة لها بفعالية. كما يتناول البرنامج السياسات والأطر التنظيمية التي تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، مع تسليط الضوء على أبرز التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في هذا المجال.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة عملية للتفاعل المباشر مع خبراء إقليميين ودوليين مرموقين، والانخراط في ورش عمل تطبيقية تسهم في تبادل الخبرات المتنوعة، وبناء قدرات متقدمة قادرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة. كما يمنح البرنامج التدريبي فرصة جيدة لفهم أعمق للتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصالات، واستكشاف الحلول العملية التي تساعد على ضمان الاستخدام الآمن والفعّال لهذه التقنيات، بما يعزز قدرة البنية التحتية الرقمية على الاستجابة لمتطلبات الأمن السيبراني وحماية المجتمع الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية.

رابطة GSMA منظمة عالمية تعمل على توحيد منظومة الاتصالات المتنقلة من أجل اكتشاف وتطوير وتحقيق الابتكار الضروري لنظم الأعمال الإيجابية والتغيير الاجتماعي. وتتمثل رؤية الرابطة في إطلاق العنان لقوة الاتصال بهدف تحقيق الازدهار للشعوب والقطاع والمجتمع. تُمثّل GSMA مشغلي الهاتف المحمول والمنظمات العاملة في منظومة الهاتف المحمول والقطاعات ذات الصلة، وتقدم الخدمات لأعضائها عبر ثلاث ركائز أساسية: الاتصال من أجل الخير، والخدمات والحلول المخصصة للقطاع، والتواصل. وتتضمن هذه الأنشطة النهوض بالسياسات، ومواجهة أبرز التحديات المجتمعية الحالية، ودعم التكنولوجيا والتشغيل البيني اللذين يضمنان عمل الهاتف المحمول، وتقديم المنصة الأكبر في العالم لمنظومة الهاتف المحمول، وذلك في سلسلة فعاليات MWC وM360.