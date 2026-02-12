اختتام دورة “الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست” في العقبه/صور

وطنا نيوز -امين المعايطه

اختتمت في مدينة العقبة اليوم الخميس دورة “الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست” التي نظمتها نقابة الصحفيين الاردنيين في مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات” مؤسسة نهر الأردن”بمشاركة صحفيين واعلاميين وطلبة اعلام من جامعة العقبة للتكنولوجيا وعدد من العاملين في المجال الاعلامي في المؤسسات الوطنية العاملة في العقبة.

واكد رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور محمد وشاح خلال رعايته حفل تخريج المشاركين في الدورة أن مشاركة طلبة الجامعة في دورة الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست تأتي انسجاماً مع رسالتها في دعم الطاقات الشبابية وتمكين طلبة الإعلام والمهتمين بالمحتوى الرقمي من المهارات العملية الحديثة.



وأضاف أن الجامعة تعتز بتعاونها مع نقابة الصحفيين الأردنيين ومركز تدريب الصحفيين، وتتطلع إلى توسيع شبكة الشراكات مع المزيد من المؤسسات الإعلامية والشركات في محافظة العقبة، بما يسهم في توفير فرص تدريب وتشغيل نوعية للطلبة والخريجين.



وأشار إلى أن الجامعة ماضية في خططها لطرح وتطوير تخصصات وبرامج أكاديمية وتطبيقية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، وتخدم أولويات التنمية في محافظة العقبة، خاصة في مجالات الإعلام الرقمي والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية.

ولفت الى اهمية الإعلام في نقل الصورة المشرقة والإيجابية للإنجازات الوطنية ومتابعة القضايا المجتمعية لافتا استعداد الجامعة الى التعاون مع نقابة الصحفيين الاردنيين بما يخص التدريب والتوعية الإعلامية المهنية المتزنة .

وأكد مدير مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات احمد غنيمات استعداد المركز للتعاون والتشبيك مع نقابة الصحفيين الاردنيين بما يخدم التدريب الاعلامي لافتا الى ضرورة اشراك أعضاء نقابة الصحفيين الممارسين في تثقيف وتوعية العاملين في المجال الإعلامي بهدف ضبط ما ينشر من محتوى اعلامي يكون مفيداً للمجتمع لافتا الى ان المركز على استعداد لتقديم الدعم لكل شخص لديه مشاريع اعلامية مستقبلية وتوفير كل الأدوات اللازمة لدعم مثل هذه المشاريع .

بدوره أشار مدير مركز التدريب في نقابة الصحفيين الاردنيين الاستاذ زياد الرباعي ان هذه الدورة تهدف إلى التمكين من كتابة المحتوى المميّز، وصناعة المحتوى الإعلامي الاحترافي الإبداعي، بما يخدم دقة الأخبار التي تنشرها المواقع الاخبارية والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق بالمحتوى وسوق العمل.

من جانبه اكد رئيس لجنة نقابة الصحفيين في محافظة العقبة امين المعايطه ان برنامج الدورة تضمن تدريبات عملية ونظرية حول الكتابة الابداعية والسرد الرقمي وبناء الجملة الصحفية وقراءة الأرقام والبيانات والتوضيح والتفسير والتحليل والحوارات وتحديد الاهداف والمحاور وصياغة الاسئلة .

وأشاد المعايطه بدور نقابة الصحفيين في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية خاصة في المحافظات لأشراك اكبر عدد من المهتمين في الشأن الاعلامي وطلبة الجامعات الدارسين في المجال الاعلامي ،كما أشاد بتعاون جامعة العقبة للتكنولوجيا ومركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات ودورهما في خدمة المجتمع المحلي وعقد شراكات ناجحة تعود بالنفع على الجميع .

وفي نهاية الاحتفال سلم راعي الحفل الشهادات على الخريجين كما سلم درع تقديري قدمته نقابة الصحفيين لمدير مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات الاستاذ احمد غنيمات.