التضخم في الأردن يرتفع 1.06% خلال كانون الثاني 2026

3 ساعات ago
التضخم في الأردن يرتفع 1.06% خلال كانون الثاني 2026

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) سجل ارتفاعًا بنسبة 1.06% خلال شهر كانون الثاني من عام 2026، مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2025، فيما ارتفع بنسبة 0.17% مقارنةً مع كانون الأول 2025.

المؤشر العام

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 113.42 نقطة في كانون الثاني 2026، مقابل 112.23 نقطة لنفس الشهر من عام 2025، و113.22 نقطة في كانون الأول 2025.
وأوضحت الإحصاءات أن عدة مجموعات سلعية أسهمت في دفع التضخم السنوي، أبرزها:

الأمتعة الشخصية بنسبة 38.92%

الزيوت والدهون بنسبة 13.45%

الشاي والبن والكاكاو بنسبة 12.02%

الفواكه والمكسرات بنسبة 4.23%

التبغ والسجائر بنسبة 3.99%

كما أظهرت الأرقام وجود مجموعات سلعية خفّضت من وتيرة الارتفاع، أبرزها

اللحوم والدواجن بنسبة انخفاض 9.80%

الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة انخفاض 6.27%

الأجهزة المنزلية بنسبة انخفاض 3.28%

الأدوات المنزلية بنسبة انخفاض 1.07%


