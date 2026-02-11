الفوسفات الأردنية توقع اتفاقية لبناء مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك في الشيدية بكلفة 193 مليون دولار

وطنا اليوم-امين المعايطه

:وقعت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات (IJC)، المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، اتفاقية استراتيجية مع شركة شرق الصين للهندسة والعلوم والتكنولوجيا المحدودة (ECEC) لإنشاء مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك المركّز في منطقة الشيدية، بقيمة إجمالية تصل إلى 193 مليون دولار.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد نحو 900 ألف طن سنوياً، وينفذ هذا المشروع من قبل الشركة الصينية خلال 30 شهرا وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية والبيئية العالمية.

وسيتم استخدام الحامض المنتج من المصنع، بموجب الاتفاقية، في إنتاج حامض الفوسفوريك ضمن التوسعة الجديدة لمصانع الشركة، ما يرفع طاقتها الإنتاجية من 330 الف طن إلى 550 ألف طن (P2O5) سنويًا، بزيادة قدرها 220 ألف طن.

ووقع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، وعن الجانب الصيني الرئيس التنفيذي لشركة شرق الصين للهندسة والعلوم والتكنولوجيا المحدودة منغ تشنزو.

وأكد الدكتور الذنيبات، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية مستمرة في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الاستثمارات وتطوير العمل، انسجامًا مع التوجهات الملكية للتحديث والتطوير، وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال إن الخطط التي تعمل عليها الشركة، تستلهم الرؤية الملكية في جذب الاستثمارات وبناء الشراكات والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الأردنية وقطاع التعدين بشكل خاص.

وأضاف الدكتور الذنيبات أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية ذات أثر اقتصادي وصناعي ملموس، من خلال رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع حامض الفوسفوريك وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع الصناعات التحويلية وتطوير المجمعات الصناعية والبنية التحتية المتقدمة، بما يعزز قدراتها الإنتاجية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، ويخفض كلف الإنتاج، ويرفع تنافسية منتجاتها إقليمياً ودولياً، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الشركة في الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة شرق الصين للهندسة والعلوم والتكنولوجيا المحدودة منغ تشنزو، عن الاعتزاز بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وأكد تشنزو التزام الجانب الصيني بتنفيذ مشروع المصنع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية والبيئية وبكامل الطاقة الإنتاجية المخطط لها، مع ضمان أعلى مستويات الاحترافية والجودة، وبما يمثل نموذجا رائدا للتعاون الصناعي بين الأردن والصين.

وقال إن الشركة تتطلع إلى استمرار التعاون طويل الأمد مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية لتطوير مشاريع مستقبلية ذات قيمة مضافة عالية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، أن المشروع يمثل إضافة نوعية فنية وتشغيلية مهمة لمنظومة الإنتاج في مناجم الشيدية، اذ يضمن استقرار التزويد بحامض الكبريتيك وفق المواصفات المطلوبة لدعم تشغيل مصانع حامض الفوسفوريك.

وقال إن المشروع يعزز كفاءة العمليات الصناعية ويحسّن جاهزية المصانع لمواكبة متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية المتقدمة وخطة زمنية واضحة لضمان استدامة التشغيل.

وأكد المهندس الرواد أن المشروع يعكس التزام الشركة بالابتكار في استخدام التقنيات الحديثة والعمليات الهندسية المتقدمة، ويشكل نموذجًا رائدًا للتعاون الصناعي الدولي، بما يعكس قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع صناعية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية.

وحضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين لدى الجانبين.