الأمن العام يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة في( 148) قضية

46 دقيقة ago
الأمن العام يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة في( 148) قضية

وطنا اليوم:أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من المواد المخدرة التي جرى ضبطها في (148) قضية مختلفة، تنوعت مابين الاتجار والحيازة والتهريب، وذلك بعد صدور أحكام قضائية قطعية بحقها.
وشملت المواد التي تم إتلافها نحو (11) مليون حبة من مادة الكبتاجون، (60) كيلو غرام من مادة الماريجوانا، (9000) حبة مخدرة، (100) غرام من مادة الكوكايين، (368) كيلو غرام من مادة الحشيش، (13) كيلو غرام من مادة القات، (4) كيلو غرام من مادة بودرة الجوكر، بالإضافة إلى (11) كيلو غرام من مادة الكريستال.
وأكدت مديرية الأمن العام استمرار إدارة مكافحة المخدرات جهودها العملياتية على مدار الساعة، في مختلف مناطق المملكة والمعابر الحدودية، للتصدي بحزم لمحاولات إدخال المواد المخدرة أو تمريرها عبر الأراضي الأردنية، لما تشكّله من تهديد مباشر على أمن وسلامة المجتمع.
وبيّنت، أن هذه الجهود تُنفّذ ضمن تنسيق عالٍ ومتكامل مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والجمارك الأردنية، في إطار عمل مشترك يهدف إلى الحد من انتشار المخدرات والآثار السلبية المترتبة عليها.
يشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بإشراف لجنة خاصة ترأسها المفتش العام في مديرية الأمن العام، وضمّت في عضويتها مدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث جرى إتلافها داخل أفران مخصصة تصل درجات حرارتها إلى ألف درجة مئوية، لضمان صهرها وتفتيتها وتجريدها من خصائصها المخدرة بشكل كام


