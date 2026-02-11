بنك القاهرة عمان
إلغاء التأشيرات بين موسكو وعمان ينعش السياحة الروسية

54 دقيقة ago
إلغاء التأشيرات بين موسكو وعمان ينعش السياحة الروسية

وطنا اليوم:أعرب السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف عن توقعات بلاده بزيادة التعاون التجاري مع عمان في أعقاب دخول اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول بين البلدين حيز التنفيذ.
وقال السفير في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية: “نتوقع الآن زيادة في تدفق السياح الروس إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتطوير الروابط التجارية والاتصالات الإنسانية. وبالطبع نعول على نمو التبادل التجاري المتبادل، لا سيما في مجال الزراعة”.
ودخل الاتفاق الحكومي الروسي الأردني لإلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة حيز التنفيذ في 13 ديسمبر 2025. ولفت السفير إلى أن إطلاق رحلة طيران إضافية على خط عمان – موسكو من قبل الناقل الوطني الأردني يعد مؤشرا على تنشيط التفاعل الثنائي.
وأوضح الدبلوماسي أن قرار إلغاء التأشيرات لم يكن مدفوعا بالمنفعة الاقتصادية المحتملة فحسب، بل أيضا بآفاق تعزيز الثقة بين روسيا والمملكة.
وأكد السفير أن التوقيع في أغسطس 2025 على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات هو إيماءة متبادلة لحسن النية، تهدف إلى تقريب شعبينا وبلدينا.
وتسمح الاتفاقية للمواطنين الروس بزيارة الأردن بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما خلال زيارة واحدة، شريطة ألا يكون الهدف من الزيارة العمل أو الأنشطة التجارية أو الدراسة أو الإقامة الدائمة. ولا يجب أن يتجاوز إجمالي مدة الإقامة في البلاد 90 يوما خلال سنة تقويمية واحدة. ويتمتع المواطنون الأردنيون بحقوق مماثلة عند زيارة روسيا


