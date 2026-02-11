بنك القاهرة عمان
المحكمة الإدارية تقرر فصل النائب الجراح من حزب العمال وفقدانه مقعده النيابي

ساعتين ago
وطنا اليوم:أصدرت المحكمة الإدارية العليا بفصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال، وبناء عليه يفقد النائب عضويته في مجلس النواب بحكم قانونَي الأحزاب والانتخاب باعتبار أن المقعد النيابي من حصة الحزب.
ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة على أي قرار آخر.


