العبداللات: نحو 900 ألف مراجع لعيادات البشير في 2025

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، الثلاثاء، إن عدد مراجعي عيادات مستشفيات البشير خلال عام 2025 بلغ نحو 900 ألف مراجع، يتلقى ما لا يقل عن 60% منهم الخدمة عبر خدمة توصيل الأدوية.
وأوضح العبداللات أن هذا يأتي في إطار مشروع الأتمتة الذي اعتمدته وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية، بهدف تسهيل تقديم الخدمة الطبية لجميع متلقيها، ولا سيما مراجعي العيادات والمراكز الصحية من المرضى الذين يتلقون أدوية مزمنة تصرف بشكل شهري.
وأشار إلى أن برنامج التوصيل يتم من خلال تطبيق “حكيمي” عبر صيدلية التوصيل، ويستفيد منه عشرات الآلاف من المراجعين والمرضى الحاصلين على تأمين صحي حكومي والمسجلين لدى وزارة الصحة، والذين يتلقون خدماتهم في القطاع الصحي العام.
وأكد العبداللات أن هذا المشروع يسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقليل أعداد المراجعين داخل العيادات، بما ينعكس إيجابا على جودة وسرعة تقديم الخدمات الصحية


