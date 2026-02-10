بنك القاهرة عمان
قرار حكومي بتسديد مستحقات مالية للجامعات الحكومية بـ 100 مليون دينار

4 ساعات ago
وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان ،الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيتَّخذ قراراً اليوم بسداد مستحقات للجامعات الحكومية بأكثر من 100 مليون دينار في إطار خطَّة تلتزم بها الحكومة بتسديد كامل المتأخّرات المتراكمة منذ 10 سنوات، مؤكدا على عدم ترك أي متأخرات دون تسديد.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء في محافظة الكرك بمشاركة من ممثلي الهيئات والفعاليات الشعبية في المحافظة في إطار المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات.


