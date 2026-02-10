قرار حكومي بتسديد مستحقات مالية للجامعات الحكومية بـ 100 مليون دينار

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان ،الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيتَّخذ قراراً اليوم بسداد مستحقات للجامعات الحكومية بأكثر من 100 مليون دينار في إطار خطَّة تلتزم بها الحكومة بتسديد كامل المتأخّرات المتراكمة منذ 10 سنوات، مؤكدا على عدم ترك أي متأخرات دون تسديد.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء في محافظة الكرك بمشاركة من ممثلي الهيئات والفعاليات الشعبية في المحافظة في إطار المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات.