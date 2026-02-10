بنك القاهرة عمان
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2025-2026 اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الجمعة الموافق 13-2-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء إن على الطالب الأردني الناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2025-2026 فقط، والحاصل على معدل 65% فأكثر (سواءً الناجح لأول مرة أو المعيد لأغراض رفع المعدل) الدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)،حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.
وذكرت أن الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة


وفيات
وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالى