حسان: 85% الإنجاز بمشاريع التزمنا بها ضمن الرؤية التنموية للكرك

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسَّان إن نسبة الإنجاز في المشاريع التي التزمت بها الحكومة ضمن الرُّؤية التنمويّة لمحافظة الكرك 85% وستنجزها بالكامل خلال العام الحالي والمقبل، وبكلفة إجماليَّة تصل إلى 266 مليون دينار، إلى جانب 13 مليون دينار مشاريع إضافية ونسبة الإنجاز فيها أكثر من 70% وعدد المشاريع الكلية للمحافظة 158 مشروعاً كلها تتابع من قبل جميع الوزارات.

ولفت خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، الثلاثاء، إلى أن جميع هذه المشاريع التي تنفِّذها الحكومة أو الدِّيوان الملكي الهاشمي هي بتوجيهات من جلالة الملك واهتمامه المباشر والشخصي بمحافظة الكرك.

وأكد أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك، ومن أهمّ أولويَّات وزارة السياحة خلال الأشهر المقبلة هو الانتهاء من الدراسات وإعادة ترميم السور المتضرِّر.

وأضاف أن تطوير قلعة الكرك جزء من مشروع أشمل وجَّهنا جلالة الملك بإنجازه بالتعاون مع المبادرات الملكية في الدِّيوان الملكي الهاشمي ضمن مشروع خطة إحياء مدينة الكرك، وتتضمَّن تأهيل وصيانة القلعة، ومنطقة وسط المدينة، وتطوير وادي بن حماد، وموقع البركة، وبوابة الكرك، وسيكون هناك محطة انطلاق للتلفريك ليصل إلى موقع البانوراما، بالإضافة إلى الحفاظ على البيوت التراثية وغيرها من مشاريع وبقيمة إجمالية تصل لحوالي 10 ملايين دينار، وسيكون لها أثر كبير ومهمّ على السياحة والاقتصاد في المحافظة.

وقال إن طريق الخرزة – الأغوار مطلب ضروري ومتكرِّر لأهالي المحافظة، وسنعمل على إنجازه خلال العام الحالي، وسنعالج الأضرار التي لحقت بمنطقة العراق، وجسرِ وادي الموجب، وغيرها من المواقع، بالإضافة إلى تحسين آلية تصريف الأمطار في بعض المواقع المختلفة.

ولفت إلى أنه سنبدأ خلال الأسابيع المقبلة بتنفيذ مشروع تطوير موقع معركة مؤتة – المشهد الأثري، الذي سيقام على مساحة 75 دونماً.

وقال إن الأولوية الأولى بالنسبة لكل مواطن هو موضوع العمل والتَّشغيل، وإذا لم نتمكَّن من تطوير الاقتصاد والمشاريع الاستثماريَّة والإنتاجيَّة في كل محافظة لن نتمكَّن من توفير فرص العمل.

وأضاف أن 18 شركةً استفادت من الحوافزِ التي قدَّمتها الحكومة في مدينةِ الحسينِ بنِ عبداللهِ الثاني الصناعية، وبحجمِ استثمارٍ بلغَ نحوَ 27 مليونَ دينار خلال العام الماضي فقط، منها 8 مصانع بدأت بالعمل فعليَّاً و8 قيد الإنشاء هذا العام، إلى جانبِ مصنعٍ باشرَ بإجراءاتِ استكمالِ الاشتراطاتِ البيئية، وآخرَ سيتمُّ توقيعُ الاتفاقيةِ الخاصةِ به نهايةِ الشهر الحالي. ومن المتوقَّعِ أن توفِّرَ هذه الاستثماراتُ ما بينَ 300 إلى 400 فرصةِ تشغيل لمن يرغب بالعمل من أبناءِ وبناتِ المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح مصنع للصناعات الغذائية بكلفة 5 ملايين دينار بسبب الحوافز اللي قدمناها قبل عام لهذه المنطقة والحكومة ستسهم بمبلغ مليونيّ دينار منها، إلى جانب مصنعين جديدين سيتمّ افتتاحهما في المنطقة خلال العام الجاري.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تقديم دعم إضافي بقيمة لا تقل عن 7 ملايين دينار لتوسعة مجمَّع صناعي في منطقة القطرانة يوفر قرابة 2000 فرصة عمل لمن يرغب بالعمل من الأردنيين في هذا المجمَّع، خصوصاً أبناء المجتمع المحلي، وستعمل وزارة العمل على توفير التدريب اللازم وظروف العمل المناسبة لذلك.

وأكد أن 220 فرصة تشغيل تم توفيرها العام الماضي بعد إنشاءِ الفرعٍ الإنتاجيٍّ لشركةِ الزيِّ لصناعةِ الألبسةِ في منطقةِ الموجبِ، وسنبذل جهوداً لجلب المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص تشغيلٍ إضافية.

وأضاف انه أنجزنا بناء 5 مدارس العام الماضي في محافظة الكرك، و5 مدارس أخرى يتم بناؤها ستنجز العام الجاري، إضافة إلى 12مدرسة ستبنى خلال العامين المقبلين، وبمجموع كلِّي 22 مدرسة جديدة.

وقال إنه يجري العمل حالياً على إنشاء مبنىً جديد للعيادات في مستشفى الكرك الحكومي بقيمة 5 ملايين دينار، إضافة إلى العمل على إنشاء مركز إسعاف وطوارئ متطور شمال الكرك بقيمة 7 ملايين دينار، إلى جانب توسعة ثلاثة مراكز صحية في المحافظة، وستستكمل هذه المشاريع خلال العامين المقبلين.

وقال إن مشاريعِ عديدة في محافظة الكرك كانت متعثِّرةً لسنوات، وبذلنا جهودًا حثيثةً لاستكمالِها، منها: مشروعُ مدينةِ الأميرِ فيصلَ للشباب، الذي جرى افتتاحُه قبلَ نحوِ ثلاثةِ أشهر، وأُنجِزَ خلالَ عامٍ واحدٍ فقط، رغمَ أنَّ المخطَّطَ الزمنيَّ الأصليَّ كان يمتدُّ لعامين، وعلى مراحلَ أُنجِزَتْ جميعُها وسنستمر بتوسعته، وتشغيلُ مجمَّعِ الكركِ الجديدِ للسفرياتِ الخارجية، وتخصيص مبنىً حكومي كان مهجورًا وغيرَ مكتملٍ منذُ عامِ 2016 لصالحِ جامعةِ مؤتة، لاستخدامِه كمبنىً لكليَّةِ طبِّ وجراحةِ الأسنان، وتعمل الجامعة على استكمالِ الدراساتِ الفنيةِ لتشغيلِه، إلى جانب إنجازُ مشروعِ تطويرِ موقعِ قلعةِ القطرانةِ الأثري، وإعادةُ تأهيلِ مرافقِه وإنارتِه، وإنشاءُ مركزِ زوّار للقلعة، التي تقام فيها اليوم العديد من الفعاليَّات السياحيَّة والثَّقافيَّة.

وشدد على أن مجلس الوزراء سيتَّخذ اليوم قراراً بسداد مستحقَّات للجامعات الحكوميَّة بأكثر من 100 مليون دينار في إطار خطَّة تلتزم بها الحكومة بتسديد كامل المتأخِّرات المتراكمة منذ 10 سنوات، ولن تترك أيَّ متأخِّرات دون تسديد