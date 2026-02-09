بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

حملة أمنية بالشونة الجنوبية تنتهي بضبط اعتداءات كبيرة على مصادر المياه

3 ساعات ago
حملة أمنية بالشونة الجنوبية تنتهي بضبط اعتداءات كبيرة على مصادر المياه

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح اليوم الاثنين 9 شباط 2026 حملة امنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية و مديرية الامن العام/ مدير شرطة غرب البلقاء وقوات درك – الوسط والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة حملة أمنية في منطقة الشونة الجنوبية- السكنة الغربية يرافقهم مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة ، أسفرت عن ضبط بئر مخالف محفور في أراضي تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية تقوم بسحب المياه وعمل محطة تحلية مياه وتمديد خطوط لبيع المياه للمواطنين ولمزارع بطريقة مخالفة واستجرار للكهرباء من الخطوط الرئيسية لتزويد محطة التحلية .
وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح يوم الاثنين وضبط البئر المخالفة ومصادرة محطة التحلية و4 مضخات كبيرة و3 قواطع كهرباء رئيسية وإزالة الخطوط المسحوبة واعتداءات الكهرباء وردم البئر المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.
وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والجهات الأخرى مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من مديرية الامن العام وخاصة مدير شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:02

مجلس النواب يقر مادتين بمشروع قانون الغاز

14:58

بني مصطفى: الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية تم تحديدها بالاعتماد على نظام محوسب

14:09

وفاة بحادث تصادم مروع بين قلاب ومركبة في المفرق

14:04

توسيع خدمات ترخيص المركبات في مركزي المقابلين والعقبة

14:01

منحة يابانية لتزويد الخدمات الطبية بأجهزة ومعدات طبية

13:38

إطلاق مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن

13:27

بالتعاون مع شركاء إقليميين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت (IPv6)

13:24

السردية الأردنية حين يصبح التاريخ مسؤولية حضارية

13:01

الأردن ودول عربية وإسلامية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

12:56

دوام مستشفى الجامعة الأردنية خلال شهر رمضان المبارك

12:55

الأمانة والبيئة تطلقان حملة طريق نظيف للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

12:48

إربد.. 4 إصابات إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم

وفيات
وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامعبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً في ذمة الله