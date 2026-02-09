حملة أمنية بالشونة الجنوبية تنتهي بضبط اعتداءات كبيرة على مصادر المياه

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح اليوم الاثنين 9 شباط 2026 حملة امنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية و مديرية الامن العام/ مدير شرطة غرب البلقاء وقوات درك – الوسط والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة حملة أمنية في منطقة الشونة الجنوبية- السكنة الغربية يرافقهم مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة ، أسفرت عن ضبط بئر مخالف محفور في أراضي تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية تقوم بسحب المياه وعمل محطة تحلية مياه وتمديد خطوط لبيع المياه للمواطنين ولمزارع بطريقة مخالفة واستجرار للكهرباء من الخطوط الرئيسية لتزويد محطة التحلية .

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح يوم الاثنين وضبط البئر المخالفة ومصادرة محطة التحلية و4 مضخات كبيرة و3 قواطع كهرباء رئيسية وإزالة الخطوط المسحوبة واعتداءات الكهرباء وردم البئر المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والجهات الأخرى مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من مديرية الامن العام وخاصة مدير شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .