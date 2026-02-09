بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

استشهاد 4 فلسطينيين بعد زعم إسرائيل خروجهم من نفق في رفح

4 ساعات ago
استشهاد 4 فلسطينيين بعد زعم إسرائيل خروجهم من نفق في رفح

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنه استهدف أربعة فلسطينيين؛ ما أدى إلى استشهادهم، بعد زعمه بخروجهم من نفق في رفح في جنوب قطاع غزة، متهما هؤلاء بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.
وذكر جيش الاحتلال في بيان أن “أربعة مسلحين خرجوا قبل قليل من نفق وأطلقوا النار على جنودنا (…) قتلتهم قواتنا “، متحدثا عن “انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:58

بني مصطفى: الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية تم تحديدها بالاعتماد على نظام محوسب

14:09

وفاة بحادث تصادم مروع بين قلاب ومركبة في المفرق

14:04

توسيع خدمات ترخيص المركبات في مركزي المقابلين والعقبة

14:01

منحة يابانية لتزويد الخدمات الطبية بأجهزة ومعدات طبية

13:38

إطلاق مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن

13:27

بالتعاون مع شركاء إقليميين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت (IPv6)

13:24

السردية الأردنية حين يصبح التاريخ مسؤولية حضارية

13:01

الأردن ودول عربية وإسلامية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

12:56

دوام مستشفى الجامعة الأردنية خلال شهر رمضان المبارك

12:55

الأمانة والبيئة تطلقان حملة طريق نظيف للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

12:48

إربد.. 4 إصابات إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم

12:39

الجماعة الإسلامية في لبنان: إسرائيل تسللت بالجنوب وخطفت أحد مسؤولينا

وفيات
وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامعبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً في ذمة الله