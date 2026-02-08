بنك القاهرة عمان
وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الموقر وتوقيف 3 أشخاص

ساعتين ago
وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الموقر وتوقيف 3 أشخاص

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المختصة حفارة مخالفة في الموقر، تنفذ أعمال حفر لبئر مخالفة.
وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن الفرق الفنية المختصة والأجهزة الامنية ضبطت الحفارة و3 أشخاص وردمت البئر المخالفة، وجرى حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الأمر للجهات القضائية.
وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الامنية في مديرية الأمن العام وخاصة مرتبات الأمن الوقائي وجميع مرتبات وضباط الأمن العام على الجهود المتواصلة مشددة على أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات


