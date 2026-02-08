الأمن العام توضّح تفاصيل فيديو دهس رجل أمن في جرش

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل دهس أحد رجال الأمن العام في محافظة جرش قبل أيام.

وقال إنه وقبل أيام ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة جرش مفادها قيام مركبة بالتشحيط في مدينة جرش وإن سائقها قام بدهس أحد الأحداث أثناء ذلك، حيث تحركت على الفور قوة أمنية للمكان.

وأضاف أنه لدى وصولهم قام سائق المركبة وفي أثناء محاولة ضبطه بدهس أحد مرتبات القوة الأمنية وبرتبة (وكيل) وتم إسعافه إلى مستشفى هيا العسكري، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة، حيث جرى ضبط جميع الأطراف وبوشرت التحقيقات