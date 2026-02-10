نقابة الصحفيين تنظم دورة “الكتابة الابداعية والرقمية والبودكاست في العقبه

وطنا نيوز

بدأت في مدينة العقبة اليوم الثلاثاء دورة “الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست” في مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات” مؤسسة نهر الأردن”بمشاركة صحفيين واعلاميين وطلبة اعلام من جامعة العقبة للتكنولوجيا وعدد من العاملين في المجال الاعلامي في المؤسسات الوطنية العاملة في العقبة.

وأكد مدير مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات احمد غنيمات خلال رعايته أفتتاح الدورة أهميتها في تثقيف وتوعية العاملين في المجال الإعلامي وضبط ما ينشر من محتوى اعلامي يكون مفيداً للمجتمع لافتا الى ان المركز على استعداد لتقديم الدعم لكل شخص لديه مشاريع اعلامية مستقبلية وتوفير كل الأدوات اللازمة لدعم مثل هذه المشاريع .

بدوره أشار مدير مركز التدريب في نقابة الصحفيين الاردنيين الاستاذ زياد الرباعي ان هذه الدورة تهدف إلى التمكين من كتابة المحتوى المميّز، وصناعة المحتوى الإعلامي الاحترافي الإبداعي، بما يخدم دقة الأخبار التي تنشرها المواقع الاخبارية والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق بالمحتوى وسوق العمل.

من جانبه اكد رئيس لجنة نقابة الصحفيين في محافظة العقبة الاستاذ الصحفي امين المعايطه ان برنامج الدورة يتضمن تدريبات عملية ونظرية حول الكتابة الابداعية والسرد الرقمي وبناء الجملة الصحفية وقراءة الأرقام والبيانات والتوضيح والتفسير والتحليل والحوارات وتحديد الاهداف والمحاور وصياغة الاسئلة .